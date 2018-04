HIWALAYANG GERALD-BEA, NATULUYAN!

NATULUYAN NA yata ang hiwalayan nina Bea Alonzo at Gerald Anderson.

Pumutok ang hiwalayan isyu ng dalawa nang magsimula ipalabas ang pelikula ng binata at ni Miss Universe Pia Wurtzbach na “My Perfect You” na humahataw pa rin sa takilya.

Ang hiwalayan ay tungkol diumano kay Queen P. (palayaw ni Pia) ang dahilan pero ang beauty queen, oks na oks sa lovelife niya with boyfie Marlon Stockinger.

Tulad sa previous relationship ni Bea with Zanjoe Marudo, walang na malinaw na rason at dahilan na nai-share ang dalawa tungkol sa hiwalayan nila ng “ex-boyfriend”.

Sa kaso ng rumored split-up ni Bea at Ge, same thing, just like the case the Bea and Zanjoe split-up na walang nakakaalam ng rason na nakasanayan na lang na split na sila. Ang last Holy Week vacation ng dalawa ay magkahiwalay.

After kasi ng Greece show ni Gerald, sa Paris (France) siya tumuloy habang si Bea naman ay sa Japan.

Kung oks sina Bea at Gerald, at least isa sa kanila ay humabol sa Paris or sa Japan to be with their respective partners.

Reyted K

By RK Villacorta