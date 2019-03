HIRIT NG ‘MY SPECIAL TATAY’ FANS: Ken Chan at Rita Daniela, dapat alagaan ng GMA!

Ken Chan and Rita Daniela

NABIGLA ang mga loyal viewers ng pinaka-pinapanood na panghapong teleserye ngayon na ‘My Special Tatay‘ sa paglabas ng teasers nito na malapit na pala matapos ang most-loved show ngayon.



Sa pamamagitan ng programang ito ay lalong napansin ang kakayahan ni Ken Chan na gumanap ng challenging roles. Oo at naging bongga ang pagganap bilang transgender na si Destiny Rose years ago at kinakiligan ang pagiging ‘bad boy with a heart’ niya sa Meant To Be nila ni Barbie Forteza, pero ang kanyang effective and careful portrayal as Boyet na may disability is the best sa lahat ng artistang nagtangka na gampanan ang ganitong klaseng role.



Si Rita Daniela naman ang pinaka-napansin sa show. Sa umpisa ay kontrabida ito sa programa. Ang dapat kasi ay kay Arra San Agustin ipapares si Ken. Ang nangyari ay mas nakitaan ng chemsitry sina Ken (Boyet) at Rita (Aubrey) hanggang sa sila na nga ang naging bida ng programa.





Ayon sa mga BoBrey fans, marami pang puwedeng mangyari sa istorya. Pwede naman daw na magfocus din kay Carol (Arra San Agustin) at i-explore kung magkakadevelopan ba sila ni Gardo (Martin del Rosario) na ex ni Aubrey o kung magiging sila ni Orville (Bruno Manuel) na kapatid ni Boyet na may gusto sa kanya.



Mahusay lahat ng cast members ng show na ito kaya naman minahal ito ng masa. Sa nalalapit na pagtatapos ng programa, sana ay magtuloy-tuloy ang pagpasok ng biyaya sa lahat ng cast members lalo na kina Ken at Rita. Bakit hindi sila bigyan ng bonggang pelikula ng GMA Pictures, aber?!