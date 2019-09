HINDI ZERO ANG LOVE LIFE: Jo Berry, pumapagibig!

HABANG hinihintay namin magsimula ang grand media conference ng bagong teleserye ng Kapuso Network na “The Gift” kung saan bida si Alden Richards together with Jo Berry, napagusapan sa mesa namin ang tungkol sa lovelife ng television actress.

Isang rare talent simJo na with her exposure sa mga teleserye ng GMA, naging istant fnavorite siya sa mga Pinoy household sa mga shows na nilalabasan niya.

At the mediacon while waiting for the stars to enter the conference venue, some questions pop-up na topic ng table namin.

May lovelife kaya siya? Pumapagibig din kaya siya?

Sinagot ito na diretsahan ni Jo who plays Alden’s “Nanay Strawberry” sa pagbabalik teleserye ng aktor.

Mayroon dating boyfriend si Jo. Sa edad niya noon na 25 years old ay may seryosong relasyon na rin siya naranasan in her life. Pero short-lived ang naging lovelife niya. “Bata pa po kami noon. May mga hindi kami napagkakasunduan kaya hindi kami nagtagal, kuwento ng midget na TV actress.

Simple lang ang ka guwapuhan ng ex-boyfriend ni Jo. Not the tipong Alden Richards dahil ang tipo ng lalaki or boyfriend ng dalaga ay tipo ni Ken Chan ang looks na may pagka-chinito or Chinese looking.

To describe how her ex-boyfie looks like, parang si Ken Chan ito na first showbiz crush naman ni Jo.

Hindi siya mahilig sa mga lalaking sobrang guwapo, ayon sa kanya. Ang mahalaga sa lalaking mamahalin niya in the future: “Ang importante po yung mabait, maayos siyang kausap at matalino,” kuwento niya.

Sa ngayon, ang focus ng dalaga ay ang kanyang showbiz career kung saan after na nakilala sa teleseryeng Onanay, mas naging focus siya sa kanyang acting career.

Before pa siya nakilala ay nakikipag-date siya, Pero ngayon ay nale-lessen o kung minsan ay hindi na dahil sa tawag at panahon niya sa tapings at gawaing showbiz niya. Her kind of date ay simple lang ayon kay Jo.

Just a normal date na kakain lang sa labas, manonood ng sine.

Bukod sa bagong serye niya na The Gift with Alden, Jean Garcia, Elizabeth Oropesa, Luz Valdez, Martin del Rosario ay bahagi din si Jo sa “Dear Uge” with Eugene Domingo.

Malaki ang pasasalamat ni Jo sa suporta ng GMA Kapuso Network sa kanya dahil without the network, wala siyang project. Wala siyang trabaho.

Si Jo ay bahagi rin sa launching movie ng komenyante na si Super Tekla na “Tekla En Lala” na showing na sa September 25.

Sa mga magagandang nangyayari sa career ni Jo, hindi pa rin niya nakakalimutan ang magdasal at magpasalamat sa Diyos: “I’m very thankful sa GMA for giving me the break. Nakatrabaho ko ang Superstar na si Nora Aunor, Ms. Cherie (Gil), at ngayon nga ang mga artista na co-star ko sa The Gift, lalo na si Alden, what else can I ask for? Thank you Lord.” Pagwawakas niya.

Ang pagbabalik teleserye niJo na The Gift ay mapapanood na simula sa Monday, September 16 pagkatapos ng Beautiful Justice.

Reyted K

By RK Villacorta