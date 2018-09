HINDI SI NORA AUNOR ANG RASON: Onanay, mataas ang rating dahil kay Jo Berry

SA ISANG chatroom ng mga fans, topic ng tsikahan ang tungkol sa teleseryeng Onanay ng GMA Kapuso Network na pumapalo sa rating game.

Yes, si Jo Berry at hindi si Nora Aunor ang pinaguusapan ng mga chatters na bukod sa maganda daw ang istorya ng primetime serye na nasa direksyon ni Gina Alajar ay magaling daw si Jo na as first timer umarte ay pasado ito sa kanila.

Sa diskusyon ng mga chatters, sinasabi na si Jo diumano ang dahilan kung bakit mataas ang rating ng teleserye at hindi si Nora.

“Hindi si Nora ang pinapanood ng tao kundi si Jo Berry,” say ng isa tungkol sa sikat na midget.

To quote a certain “joberryko: “Love namin si Jo. She’s funny. Magaling siya kahit first time niya umarte sa isang show. Si Nora, walang fans. Kung hindi super senior citizens na, baka hindi na nanonood ng telebisyon at palaging tulog.

“Viewers of Onanay watches Jo nightly at hindi si Nora ang reason,” pahayag nito sa post.

Sa ngayon, ang nakakaloka pa at ang masakit na opinyon ng regular na manonood ng primetime show na with or without Nora in the serye ay tatayo ang palabas and it’s because of Jo Berry.

Reyted K

By RK Villacorta