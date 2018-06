HINDI PERA ANG SAGOT: Kris Aquino, kailangan ng tunay na pagmamahal!

BONGGA ang pagbabalik “showbiz” ni Kris Aquino sa super grand presscon ng pelikulang ‘I Love You Hater’ ng Star Cinema kung saan kasama niya ang mag-love team na sina Julia Barretto at Joshua Garcia last Monday, June 18.

Eksena talaga si Tetay without any effort dahil aminin man natin sa hindi, hinahanap-hanap ng mga miron, tsismoso’t tsismosa ang mga maaanghang na mga litanya ng Queen of All Media na nakasanayan ng mga press.

‘Kuda Day’ ni Kris ang naturang event. Super in the mood dahil lahat ng sinasabi niya that evening ay pang-headline. Ikaw na kahit may mga side comments siya sa ilan na mga writers na nagwi-win sa bonggang pa-raffle niya na ang tawag niya ay ‘Christmas in June’ na tinatawanan na lang ni Tetay at ng mga press na invited noong gabing yun.

Sa naturang presscon, si Kris na mismo ang nagbuking sa sarili sa mga mamahaling outfit na suot niya that evening. May isang online showbiz portal kasi (PEP) na mahilig mag-research sa price ng suot ng mga outfit ng mga local celebrities natin mula sa suot na saplot sa paa or even sa mga headress na nakapatong sa mga ulo nila

Dapat pala disenyo ni Francis Libiran ang isusuot niya. Kaso, hindi mag-swak ang pagkatahi ng damit sa kanya na dahil hindi makuha ng sakto ang measurement at ayaw naman daw tabasin ang mamahaling tela. May back-up outfit si Tetay for the grand event.

Sey ni Tetay na ang suot niyang blazer ay Balmain, Roland Mouret sequined trousers at Alaia naman ang kanyang saplot sa paa na ang lahat ng mga ito ayon sa researcher ng PEP ay nagkakahalaga in Peso ng blazer (P150K); ang suot niyang wide leg pants (P120K) at ang suot na platform Sandals (P64,500) ay magto-total ng P334,500.

Ang mga suot ni Tetay that evening ay pwede makabili ng isang three-bedroom condo unit sa Rockwell na ayon sa isang real estate agent ay around P70 million worth ang alahas niya na keri makapag-purchase ng bonggang unit sa syalang Makati location.

Sa edad ni Kris na tatlong taon na lang ay magsi-singkuwenta na (she’s 47 years old na), lahat yata ng materyal na bagay na pwede bilhin ng pera ay meron na siya, pero ang kulang na lang ay ang lalaking tunay na magmamahal sa kanya na until now ay hinihitay pa rin niya.

Reyted K

By RK Villacorta