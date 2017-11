HINDI NA MAGDE-DENY: JOSHUA AT JULIA, KUMPIRMADO NA MAGKARELASYON NA!

ANG LAKAS ng tilian ng mga JoshLia (Joshua Garcia and Julia Barretto) fans na naimbitahan yesterday sa grand media launch ng pelikulang “Unexpectedly Yours” na ginanap sa Dolphy Theater ng ABS-CBN.

Kasi ba naman, dahil sa pagde-deny pa ng dalawa na sila na talaga ang magkarelasyon, mula pa mismo sa tsika ni Megastar Sharon Cuneta nagmula ang pambukuking na hindi inaasahan nina Julia at Joshua.

Sa isang eksena sa open forum, matapos i-explain ng mga cast (Sharon, Robin Padilla at sina JoshLia) tungkol sa kani-kanilang roles sa pelikula ay naikuwento ni Megastar ang karanasan niya with JoshLia off-screen na hindi nakikita ng press at ng mga fans.

Pagkukuwento ni Sharon: “Ang nakakatuwa, puwede kong sabihin na during breaks—short breaks, long breaks—alam na namin kung paano nagligawan ito… Basta! Alam mo yung hindi ko akalain na at this age ay kikiligin ako,” na ang tinutukoy ay ang nakikitang “lambingan at kulitan” ng dalawang bagets na kasama nila ni Robin sa pelikula.

May dagdag pa na reaksyon ni Sharon tungkol sa “relasyon” nina Julia at Joshua: “Ayoko naman na may kalambingan ang anak kong ito na parang wala namang kaano-ano. Mabuti na yung alam nila kasi mahal mo,”

Nagulat si Julia sa statement ni Mega na ang mga fans at media na naroroon ay natuwa sa “scoop” ni Mega para sa lahat.

Dagdag sa kuwento ni Mega tungkol sa magka-loveteam: “Alangan namang nakikipag-holding hands ka sa ‘di mo kaano-ano. “Siyempre, alam nilang boyfriend mo ‘yan. Mahal na mahal nila ang isa’t isa, grabe!

“Ang tawag ko diyan, B1 and B2—Bubba 1, Bubba 2. Kasi, ‘yun ang tawagan nila, ‘Bubba. Bubba,” na sinundan ng tilian mula sa likuran kung saan doon nakaupo ang mga fans sa balcony section ng venue.

Kuwento nga ni Sharon na sina Joshua at Julia ay “cute” as a new couple lalo pa’t magandang ehemplo ang dalawa sa mga kabataan na pumapasok sa pakikipagrelasyon.

Reyted K

By RK Villacorta