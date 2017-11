HINDI NA BASTA ‘ANAK NI PIOLO’: Inigo Pascual, seryoso at namamayagpag sa kanyang music career!

NAKAKATUWA panoorin na magperform ng live si Inigo Pascual. Kung noon ay kilala siya ng madlang pipol bilang ‘anak ni Piolo Pascual’, ngayon ay gumagawa na ng ingay ang binata sa local music scene. With his Billboard #1 hit “Dahil Sa’yo” ang promising upcoming singles, sure na malayo ang mararating nito sa kanyang karera. Baka nga later on ay tawagin na natin si Daddy Piolo bilang “Tatay ni Inigo Pascual”, eh!

Napanood ko si Inigo Pascual sa special presscon para sa Krem-Top Songwriting Contest, kung saan ipinakilala ang 10 finalists with the support of Krem-Top celebrity endorsers Joshua Garcia, Ronnie Alonte at Yassi Pressman. Ang ilan nga sa mga finalists ay naging vocal na gusto nilang makatrabaho si Inigo soon.

Sa totoo lang, right decision mula sa kampo ng binata na mag-concentrate muna siya sa kanyang singing career. Maliban sa good looks at pagiging talented, napakabait pa na bata ni Inigo. Naaliw ako nang makitang talagang pinakinggan niya ang mga kanta ng sampung finalists bago ito namili ng kanyang final pick sa mga kalahok. Siya ang talagang nagtagal sa Krem-Top music station.

Sa kanyang sariling music career ay suportado siya ng kanyang superstar dad. Very proud si Inigo sa kanyang Himig Handog 2017 entry na Extensyon. Kamakailan lang ay ni-release na rin ang version niya ng MYMP hit na “A Little Bit”, which is the official theme song of the Zanjoe Marudo-Rhian Ramos starrer “Fallback” na showing na sa sinehan this coming November 15.

Nagbigay din siya ng update about his first major concert na gaganapin sa December 1 sa Music Museum. Excited na ang binata dahil dito rin niya unang ipaparinig ang next single niya entitled “Tiwala”.

Nang tanungin naman siya about his rumored girlfriend Maris Racal, ang sabi lang niya ay “exclusively talking” sila ng dalaga. Naks, bagong millennial slang! Okay lang na MarNigo na for real pero karir muna, ha?

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club