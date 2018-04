HINDI MAN MACHO LIKE KUYA: Jack Reid, magpapaandar ng abs in 2 months!

SEXY si James Reid. Abs kung abs. Kahit may kaliitan ang aktor, bawing-bawi naman siya sa malakas niyang sex appeal na rason kung bakit maraming nababaliw sa binata at ang girlfriend na si Nadine Lustre naman na “The Chosen One” ay ikinai-insekyuran ng mga girls at bekis.

At si Jack Reid, seksi din ba tulad ng Kuya James niya?

Napapangiti lang ang binata nang maikumpara siya sa kanyang Kuya James pagdating sa kaseksihan at namumutok na abs.

Pero may promise si Jack during our interview.

”In two months, I’m ready to show mine (abs),” sabi niya on cam sa harap namin at ng mga online bloggers.

Sa presson ng youth oriented film na Squad Goals ng mga #FBois ng Viva Films namely Julian Trono, Vitto Marquez, Dan Hushcka, Andrew Muhlach at Jack,ku wento niya he tries to keep himself fit.

He goes to the gym para ma-develop ang pangangatawan na para sa amin, parang super payat siya.

Pero during the presscon, nakantiyawan siya ng mga kasamahan to show his abs. Para hindi maging KJ (kill joy), madalian itinaas ang suot niyang t-shirt na makikita mo ang namumuong linya sa kanyang torso kung saan pag pinagtiyagaan ni Jack ang pageensayo at pagpunta sa gym, hindi malayo na mamumutok na rin ang abs niya tulad sa kanyang kuya.

Tulad ng promise ng binata, in two months’ time ay aabangan natin ang kaseksihan ni Jack very soon.

We asked him direct to the point: Brief or Boxer? Sagot niya straight to the point: “Boxer. It’s more comfortable,” na ngingiting sagot niya.

Goodluck Jack.

Reyted K

By RK Villacorta