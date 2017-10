Hindi lang siya Mayor ng Ormoc City: Richard Gomez, artista pa rin!

I HAD A SHORT CHAT with Ormoc City Mayor Richard Gomez the other day online.

Sa sobrang hectic ng sked ni Mayor Goma, we’re lucky na napagbigyan niya kami sa ilang mga updates na nagaganap sa kanya as Mayor at syempre, not to forget na artista pa rin siya.

Mula kasi nang mahalal siya as Mayor ng Ormoc, nag-concentrate si Mayor Goma sa kanyang mga gawin at sa pagtulong sa kanyang mga constituents.

One very important incident na napatunayan niya sa mga taga-Ormoc ang kanyang pagiging tapat ay ang nagawang serbisyo ni Mayor Goma sa kanyang kinasasakupan during the earthquake recently.

Busy si Mayor Goma. Pagbabalita niya sa kanyang estado: “Very busy. I want to make sure na maasikaso ang mga napabayaan dito and to make sure na mabigyan ng maayos na livelihood program at trabaho ang mga mahihirap dito,” panimula niya.

Kung ang iba sa mga trapo (traditional politicians) natin ay on vacation ngayong Undas (All Saint’s Day and All Soul’s Day); si Mayor Goma ay nasa Ormoc lang.

“I will be here. I have to be present para sa kanila (mga kababayan niya) na anytime, I’m available,” pagkukuwento niya.

Sa katunayan, sa mga Instagram postings na lang ng mga staff ni Mayor Goma ko nasusundan ang mga activities niya.

Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagdedevelop ng administrasyong Richard Gomez sa kinasasakupan niya.

“The movement is slow because the land that we need to acquire from the different land owners have raised their prices. Hindi kami pwedeng bumili ng lupa na malayo sa land valuation namin otherwise na COA kami.

Kabilang ang mga projects ni Mayor Goma sa Ormoc ay ang pagsasaayos ng mga kalsada na napabayaan noon. Private message niya sa amin sa messenger: “Lots of roads and building infrastructure. Agriculture and food sustenance. Tourism projects.

Sa naiwanan buildings after then Ormoc earthquake: “Some will have to be condemned and rebuild new ones.,” pagbabalita niya.

Sa katunayan as Ormoc City Mayor, love pa rin ni Mayor Goma ang umarte sa pelikula at telebisyon.

Paga-update niya sa amin tungkol sa kanyang naudlot na acting carrer sa showbiz since mas concentrated siya ngayon sa paglilingkod sa mga kababayaan niya, I’m sure matutuwa ang mga Richard Gomez fans worldwide sa development na ito sa kanyang career: ” I had an initial meeting with Star Cinema for a project. We will meet again for the final story. We only talked about the possibility of doing a project, no casting was brought up and availability of schedules,” maikling pagbabalita ng aktor sa amin.

Reyted K

By RK Villacorta