HINDI LANG ‘DIMPLES’ ANG PUHUNAN: Arjo Atayde, certified drama actor!

IN LAST Monday’s pilot episode of The General’s Daughter na pinagbibidahan ni Angel Locsin (after almost 5 years of absence), pinatunayan na naman ni Arjo Atayde na isa siyang magaling na artista.

Not just your pretty-paguwapo artistahin na pa-dimples na lang ang bala sa larangan ng pag-arte, ang tipo ni Arjo ay iba. He is a damn good aktor sa lahat ng pagkakataon at pinatunayan niya ito sa isa na naman markado na karakter sa military serye bilang si Elai na isang autistic na anak ni Maricel Soriano na sa maikling panahon na pananatili ni Rhian Bonfacio (played by Angel) sa isla nila ay nagmahal si Elai sa kanya.

Wagi ang pilot episode ng The General’s Daughter. Tahimik lang ang eksena ni Arjo sa unang sultada noong nakaraang Lunes pero pansin mo kaagad ang galing niya sa eksena nang lumayo siya kina Angel at Maricel at umupo sa gilid ng bangka na kahit walang dialogue ay damang-dama mo ang lungkot na nararamdaman niya sa pamamaalam ni Angel sa kanila ng nanay niya na si Maria.

Papaano mo nga naman pagsasabayin ang acting ng isang binata na may autism na kasabay pa ang dalawang emosyon ng lungkot na mababasa mo sa mga mata niya na kasabay nun ay ang ngiti niya? Ang galing ni Arjo.

Hindi lang dimples ni Arjo ang puhunan niya sa pagpasok sa larangan ng pag-arte sa showbiz.

Tried na tested na si Arjo sa field ng drama na during his early years sa showbiz, after his regular stint sa seryeng EBoy ay nabigyan kaagad siya ng pagkakataon na gumanap sa isang mahalagang role sa drama anthology na MMK sa episode na Bangka na siya kaagad ang bida na nagbigay sa kanya ng parangal sa acting mula sa PMPC.

For 2019, mahalaga ang taon na ito para sa aktor. Three big projects for this year na alam namin na kering-keri ng binata na itawid with flying colors.

Nauna na ang The General’s Daughter as a dramatic actor na susundan ng pagiging komedyante (in real life ni Arjo) via Miko Livelo’s ‘TOL na first comedy film ng isang dramatic actor with Jessy Mendiola, Ketchup Eusebio and Joross Gamboa at syempre as a Loverboy in Regal Film’s Stranded with Jessy Mendiola for the 2nd time.

Congratulations Arjo Atayde and more power.

Reyted K

By RK Villacorta