HINDI LANG ARTISTA AT MAYOR: Richard Gomez, isa din visual artist

SA MGA hindi nakakakilala kay Ormoc City Mayor Richard Gomez, iisipin mo na ngayon lang siya nag-venture into arts.

Matagal na siya may passion sa art. Si Mayor Goma, dati is into photography. I like his works lalo na ang mga black and white photos na kuha niya with different subjects.

Aside from photography, ngayon naman, si Mayor Goma is into visual arts reason kung bakit napagkikita si Mayor Goma sa mga art exhibits at collector din ng mga kilalang mga local and international visual artists.

Sa katunayan, may koleksyon si Mayor Goma ng mga art pieces ni Picasso at marami pa na mga visual artists na naka-display sa bahay niya.

Para ipamalas ang galing ni Mayor Goma sa kanyang visual art ay magkakaroon siya ng solo art exhibit this coming Sunday, December 17 until January 18, 2018 sa Pinto Art Museum with address at # 1 Sierra Madre St., Grand Heights Subdivision, Brgy. San Roque, Antipolo, Rizal na pinamagatang “Surface”.

Ang art exhibit ni Mayor Goma ay for the benefit ng K.I.D.S. Foundation.

Reyted K

By RK Villacorta