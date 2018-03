HINDI KINONTRA SI DIREK CATHY GARCIA-MOLINA: “Mataba naman talaga ako!” – Pia Wurtzbach

HINDI NA BAGO sa mga taga-showbiz, lalo na sa mga artista na nahahawakan ng box-office director na si Cathy Garcia-Molina ang pagiging straightforward nito sa mga artista niya.

In short, totoong-totoo si Direk na kung ano ang lumalabas sa bibig niya tulad ng pagmumura ay ‘yun ang totoo.

Walang sugar coating na siyang naging karanasan ng mga artista niya na sina Gerald Anderson at Pia Wurtzbach sa bagong romcom ng Star Cinema na “My Perfect You” na palabas na sa darating na Wednesday, March 14.

Kung hindi ka sanay kay Direk Cathy ay magugulat ka. Baka nga magtampo ka pa na lalaitin ka niya at hubaran ang ego mo para lumabas ang hinahanap niya na galing mula sa ýo.

Sa kaso ni Ms. P (palayaw ng dalaga) na sa pelikula she plays Abi na owner ng resort na pinagbakasyonan ni Ge who plays Burn na tumakas sa mundo niya pansamantala para hanapin ang stress free world at happiness based sa kuwento ng pelikula.

Sa unang pagtatagpo nina Pia at Direk Cathy, diretsahan na sinabihan siya nito na mataba siya kahit siya ang Miss Universe.

Kuwento ni Pia sa kanyang experience sa kanyang direktor at the grand media launch ng pelikula nila: “Totoo naman. Kakagaling ako sa bakasyon noon, mataba talaga ako.”

Ayon kay Pia, hindi siya nagtampo sa initial reaction ng kanyang direktor sa kanya. “Tanggap ko, saka yun ang lagi kong sinasabi din sa set, na parang ang taba ko. Pero ano ko na rin ‘yon, insecurity ko every day of my life kasi ganoon talaga kapag beauty queen, lahat napapansin mo sa sarili mo.”

With Direk Cathy’s pagaatake sa “ego” ni Pia ay may positive outcome. Mas gumaling siya na siyang magandang kinalabasan sa pagiging diretsahan ng direktor niya sa kanya.

Sabi nga ni Pia tungkol karanasan niya sa direktor niya.” And I would say na si Direk Cathy ang pinakabagong na-add dun sa list ko na hindi lang niya ako tinuruan kung paano umarte sa pelikula na ‘to, pero ang dami rin niyang naturo sa akin na life lessons. Kailangan mo siya ma-experience eh para maintindihan mo yung sinasasabi namin,”

Reyted K

By RK Villacorta