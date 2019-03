HINDI INSECURE SA ROLE NIYA SA PELIKULANG “ULAN”: “There is no small roles as an actor.” – Marco Gumabao

KAPAG confident ka sa estado mo, wala kang arte.

Ito ang diskription ng mga taga-Viva Films sa guwapong hunk na si Marco Gumabao nang tanggapin niya ang role as one of Nadine Lustre’s past boyfriends sa pelikulang Ulan na mapapanood na come March 13.

Sa katunayan, kahit naibigay sa binata ang monicker na “Viva’s Next Very Important Star” nila ay tinanggap pa rin ni Marco ang role as one of the three boyfriends of Maya, the character played by Nadine.

“It’s okey with me to play support. No big deal,” pahayag ni Marco direkta sa amin during the grand media conference of the film Direk Irene Villamor nang kunan namin siya ng picture sa isang sulok ng venue.

“There’s no small roles as an actor,” sabi ng binata na dapat abangan ng mga fans niya ang pinakamalaking pelikula niya in Viva’s Just a Stranger with Anne Curtis.

Bukod sa dalawang pelikula na nabanggit, isa din si Marco sa mga sexy hunks ng panghapong serye ng Kapamilya Network na Los Bastardos.

Sa totoo lang, suwerte ni Marco dahil isa siya sa pinaka-busy na artista sa showbiz ngayon na hindi nababakante sa trabaho.

Reyted K

By RK Villacorta