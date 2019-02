HERE COMES MARIA: Cristine Reyes, ang bagong action heroine na aabangan sa big screen!

Cristine Reyes in Maria

LAST YEAR ay nag-umpisa ang paglabas ng ilan sa mga sikat na female leading ladies ng bansa tulad nina Anne Curtis (Buy Bust) at Erich Gonzales (We Will Not Die Tonight) kung saan pinatunayan nila na hindi lang ang mga lalaki ang may ‘K’ sa pakikipagbakbakan. Kaya ‘din ng mga mababae, ‘noh! Good din na kahit papano ay box-office hits ang dalawang pelikula.



Good news ay may bago tayong aabangan na astig heroine sa katauhan ni Cristine Reyes via the upcoming action-thriller ‘Maria’ where she plays the titular role.





Ang wish lang namin ay sana, maganda ang pagkalahat ng kuwento. Ito ang naging isyu namin dati sa MMFF entry ng nasabing director na ‘Nilalang’ na maganda ang fight scenes, technicals and all, pero unsatisfying ang iskrip. We’re hoping na maging box-office hit ang ‘Maria’ para lalo maenganyo ang mga producers na sumugal sa female-led action films.

Kuwento ng isang butihing ina na may ‘explosive’ past ang Maria. Based on the trailer, Cristine Reyes is living a normal family life. Nang makita ng kanyang mga dating kasamahan/kalaban sa trabaho bilang isang assassin na siya ay buhay pa, dinamay nito ang kanyang inosenteng pamilya by killing them.



Dahil puno na ng galit at hinanakit, babawian ni Maria ang mga taong kumitil sa buhay ng kanyang pamilya.





Promising ang trailer ng pelikula at halata na ito ay talagang pinaghandaan ng lahat lalo na ni Cristine, na matagal nang kinakarir ang mixed martial arts. At least, nagamit niya ang kanyang action skills sa isang pelikula under the direction of Pedring Lopez.

