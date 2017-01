Herbert Bautista, hindi inasahang magaling pala sa drama ang anak na si Harvey Bautista

Nang mapanood ni Quezon City Mayor Herbert Bautista ang pelikulang “Ilawod” sa celebrity premiere nito kamakailan, nagulat siya sa ipinamalas ng anak na si Harvey Bautista. Hindi niya inaasahan na magaling din pala sa drama ang anak na dati-rati’y napanonood niya lang sa children gag show ng Kapamilya Network tuwing Sunday.

Sa katunayan, nagulat din ako na ang dating batang si Harvey ay binata na pala. It was only last year yata nang makita ko si Harvey at ngayon ay binata na. Mamang-mama na. Carbon copy ni Mayor Bistek, lalo na nga sa latest look ngayon ni Harvey na ‘the nerdy type’ na nakasalamin tulad ng ama. Hindi ka magdadalawang-isip na anak siya ni Herbert Bautista.

Bukod sa showbiz na gusto talaga ni Harvey na umarte, pangarap din pala niya na maging public servant. “I like to serve the people,” sabi niya.

Gusto rin niyang pasukin ang politika pagdating panahon. Like father, like son, ‘ika nga. Pero bukod sa politics, gusto rin niyang pasukin ang pagdi-direk kung pagbibigyan ng pagkakataon.

Chickboy rin ba siya tulad ni Mayor Bistek? Ngumiti lang si Harvey na kasabay ng ngiting ‘yun, nawala ang Tsinito niyang mga mata.

Ang dad niya, nakilala bilang isang komedyante sa roles na ginampanan nito sa mga pelikula sa Viva Films. Pero sa first movie ni Harvey, sa isang horror movie siya naisalang, sa pelikulang “Ilawod” bilang anak nina Ian Veneracion at Iza Calzado na isa-isa na-possessed ng engkanto ng ilog na ginagampanan naman ng magaling na aktres na si Therese Malvar.

Sa katunayan, medyo sexy nga ang “temtasyon” ni Therese kay Harvey ayon sa mga nakapanood. Hinawakan ng dalaga ang leeg ni Harvey pababa para matukso ito sa kanya.

Sa Wednesday na ang showing nationwide ng “Ilawod” sa direksyon ng romcom director na si Dan Villegas.

Reyted K

By RK VillaCorta