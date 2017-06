Helping a Fellow Darna: Liza Soberano, natuwa sa regalo ni Angel Locsin!

SA WAKAS AY ibinalita na last Tuesday evening sa TV Patrol ang kumpirmasyon ng Star Cinema na si Liza Soberano na ang gaganap bilang Darna.

Mula nang mabalita na hindi na si Angel Locsin ang gaganap sa inaasam-asam na role ng mga kabataang artistang babae dahil sa sitwasyon niyang pisikal at medical kondisyon, ang publiko ay nag-suggest. Ang mga pangalan nina Sarah Geronimo, Nadine Lustre, Pia Wurtzbach, Kathryn Bernardo at kung sinu-sino pa na pwede daw ipalit,

pero tama lang ang desisyon ng Star Cinema na si Liza ang tama na pamalit Angel.

Kaya nang malaman ng dalaga ang kumpirmasyon ay masaya niyang tinanggap ang balita.

Ayon sa manager niya na si Ogie Diaz: “Gustong-gusto niya kaya swerte naman at napunta sa kanya ang role,”kuwento nito sa amin,

Reaksyon ni Liza bilang ang bagong “Darna:”Sobrang na-excite po ako and I am happy and I feel very honored to be able to do the iconic costume and to be able to embody what Darna represents.

Dagdag ng dalaga:” “Siyempre ‘yung expectations ng mga tao. Ang gagawin ko na lang po ..I will give my more than 100 percent best sa project na to.”

Bukod sa magandang balita ay nagulat din si Liza sa ipinadalang regalo sa kanya ni Angel kasabay ng announcement.

Nasorpresa ang bagong Darna sa ipinadalang mga Darna Komiks ni Angel Locsin sa kanya na mula sa private collections ng aktres na nakatago sa kanya for the past 10 years.

Ang mga komiks ay iniabot ni Miss Malou Santos ng Star Cinema sa dalaga during the final announcement.

Ayon sa manager ni Liza na si Ogie ay magsisimula na next week ang rigid training dalaga at kasama na ang pagsabak niya sa martial arts at ang mahirap na pagsasanay na suot-suot ang harness para sa kanyang paglipad bilang si Darna.

As of presstime, wala pa kumpirmasyon kung sino ang gaganap na batang sim Ding at ang mga kontrabida sa buhay ni Darna.

Reyted K

By RK VillaCorta