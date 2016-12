Heart Evangelista, nilait nang husto kumpara kay Marian Rivera

NAPAIYAK SI Heart Evangelista sa chart of comparison na inilabas ng Fashion Pulis about her and Marian Rivera.

Talo si Heart sa college degree category dahil tapos ng Psychology si Marian. But between the two, mas fluent si Heart kaya mas mukha siyang nakapag-aral. When she opens her mouth, halata mong maganda ang kanyang breeding, may class at walang palengkera air.

Tama ang comment ng isang guy na ang mean doon sa handsome fiancé. Kahit hindi man guwapo si Senator Chiz Escudero ay higit naman itong matalino kaysa sa dyowa ni Marian, ‘no!

Talo rin si Heart sa proud and happy parents. But the thing is, Heart was never a product of broken home. Galing siya sa de buena familia, kilala ang pamilya siya sa alta sociedad. Hindi siya lumaking walang ama at ina sa tabi niya, ‘no! Isa pa, hindi nagtrabaho sa ibang bansa ang madir ni Heart, dito lang siya sa ‘Pinas pero nabuhay siya nang marangya.

Hindi namin nilalait ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, ha, because we admire them dahil they remit billions of pesos na siyang nakapagpapasigla sa ating ekonomiya. We’re just stating a fact here, nothing personal.

Any which we look at it ay lamang na lamang si Heart kay Marian. There was never a time na nawalan siya ng endorsements. Malalaki ang mga products na ini-endrose niya at lahat ‘yon ay may mga lines na walang kahirap-hirap niyang binibitiwan. Wala ring chismis about her na ikinulong niya sa CR ang female co-star niya. Walang kamalditahan stories about her. She never did mother roles noong nagsisimula pa lang siya.

Intiende?

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas