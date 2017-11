HAUNTED FOREST nina Jane Oineza, Maris Racal, Jameson Blake at Jon Lucas, Dark Horse ng MMFF 2017!

AMININ NATIN: Sa mga sinubmit na possible entries sa Metro Manila Film Festival, ang Haunted Forest siguro ang hindi inaasahan maski ng producers nito na makapasok sa final line-up na inanunsyo ngayong araw.

Una nang ibinunyag months ago ang apat na pelikulang sure na ipapalabas ngayong pasko mainly for its commercial appeal: Gandarappido: The Revenger Squad (Vice Ganda, Daniel Padilla and Pia Wurtzbach), Meant to Beh (Vic Sotto and Dawn Zuleuta), All of You (Jennylyn Mercado and Derek Ramsay) at Ang Panday (Coco Martin).

Marami ang disappointed nang hindi agad isinapubliko lahat ng MMFF entries. Unfair, sabi ng iba. Ang basehan for the final four entries ay ang finished films mismo.

Ang mga mahilig sa musika at history ay bongga ang pangangampanya na makapasok ang pelikulang “Ang Larawan” ni Loy Arcenas. Umani na ito ng papuri sa Japan at Amerika kaya naman feel ng mga moviegoers ay deserving itong mapanood ng audience ngayong pasko.

Ang “Deadma Walking” naman ay hango sa isang Palanca-awardee screenplay at trailer pa lang nito ay alam mong may hatak na ito sa LGBTQ community. Heartfelt na rin ang intensyon ng pelikula na magpatawa at magpaluha ng mga mag-beshie.

Ang ‘Siargao’ naman ay parang chill lang. Tulad ng mga surfers ng Siargao, mas bet ‘ata ng kampo nito na sumunod lang sa agos ng MMFF kung bibigyan ba sila ng pagkakataon o hindi.

Ang masasabi ko na ‘dark horse’ ng MMFF this year ay ang Haunted Forest ng Regal Films. Pansin ko lang na ang iba nilang pambato sana for MMFF ang mas feel nilang i-push this year and I don’t think na um-oo sila sa horror movie na ito para sa festival kahit pa tatak Regal na ang takutan sa pasko.

Hindi rin masyadong kilala pa sa mainstream ang mga bida nito na sina Jane Oineza, Maris Racal, Jon Lucas at Jameson Blake. Ika nga, ang Haunted Forest siguro ang parang ‘Vince and Kath and James’ ng Star Cinema last year, na puro mga first-time lead stars ang bida.

In fairness naman kasi, may gulat factor talaga ang teaser trailer ng Haunted Forest lalo na kung sa sinehan mo panoorin.

To the Haunted Forest team, congratulations sa inyo! Sure na ang hiyawan sa kilig at katatakutan ngayong pasko!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club