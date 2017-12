WITH HAUNTED FOREST: Jane Oineza, malaki ang pasasalamat kay Mother Lily

NAKAKATUWANG ISIPIN na sa tagal ng paghihintay ni Jane Oineza ay dumating din ng break na matagal na niya hinihintay via MMFF 2017’s only horror movie na “Haunted Forest” na produced ng Regal Films.

Ang akala ko nga ay hindi na darating ang long-overdue na break para sa dalaga na sa telebisyon, makailang beses na rin siya iniwanan sa ere para ibigay sa kanya ang break sa career niya na nilalampasan-lapasan lang siya.

Maging sa mga leading men niya, ilang beses na rin ba siya iniwanan ng dapat sana ay buo na ang makaka-loveteam niya na sa bandang huli ay unfair na naiiwanan siya sa ere.

Si Joshua Garcia na akala ko ay matibay na ay iniwanan siya. Pero past is past. Naka-move on na ang dalaga na sa pagusad niya, mas maganda pa nga yata na career wise ay wala na siya ka-loveteam para sa mga susunod niyang mga projects, kahit sino ang i-partner sa kanya sa telebisyon o pelikula ay pwede. Matatanggap ng mga fans na hindi na kababawan ang basehan na porke’t screen partner, dapat ito lang ang makakapareha niya.

Thankful si Jane sa mga blessings na dumarating sa kanya. “With Mother Lily and Miss Roselle, salamat po ng marami sa chance at tiwala,” kuwento ng dalaga.

Hindi lang sa Regal Films nagpapasalamat ang dalaga, maging mga mga fans niya na sa kabila ng papalit-palit niya ng ka-loveteam ay andyan pa rin sila, “Bilib po ako sa kanila. Andyan sila sa lahat ng oras. Hindi po sila nangiiwanan. Never po nila ako iniwanan ,” kuwento ni Jane.

Kahit ang mga fans ni Jane na mula sa iba’’t ibang mga fans club na based sa kung sino ang ka-partner niya ay malaki ang pasasalamat ng dalaga.

“Kahit po na may boyfriend na ako na hindi ko naman ka-partern or ka-loveteam ay naiintindihan nila.

“I love them for that,” paliwanag ni Jane sa pag-amin na ang dating kasamahan niya sa PBB na si Kyle Secades ang real life boyfie niya.

“Yong loveteam po namin ni Jameson Blake (tawag sa kanila ay JanSon because of the film Haunted Forrest) ay tanggap po nila,” paliwanag ni Jane.

Sa nagiisang horror film sa darating na MMFF 2017, nakakasama nina Jane at Jameson sina Maris Racal at Jon Lucas.

Reyted K

By RK Villacorta