HAPPY SA PAGIGING KAPUSO: Jak Roberto, excited sa teleserye with Barbie Forteza

PROUD NA PROUD si Jak Roberto sa project nila ng girfriend niya na si Barbie Forteza sa bagong serye ng GMA Kapuso Network na sa mid-February ilo-launch entitled Kara Mia.

Kung ang ibang mga artista sa kuwadra ng mother studio niya ay lumilipat sa kabilang istasyon, kuntento si Jak na walang rason o dahilan para magplano din siya na sumampa sa kabilang bakod.

Via the afternoon serye na Kara Mia, mas bongga daw ang mga eksena nila ng girlfriend na ang karakter ni Barbie sa serye ay may kakambal ito played by Mika dela Cruz.

“Iba ang role ni Barbie. May kakambal siya pero iisa lang ang katawan nila ng kakambal niya.

Mas nae-enjoy ni Jak ang paggawa ng serye ngayon lalo pa’t kasama niya ang girlfriend. ”At least during tapings magkasama pa rin kami and after work ay kami pa rin magkasama. Not a bad project for both of us,” kuwento ng binata sa amin ng ma-meet namin siya recently sa isang event sa Guiguinto, Bulacan.

Sabi ko nga kay Jak, next time na ma-meet ko siya ulit, may bago siyang iko-kuwento sa akin na nag-level up na siya sa kanyang career at maging daring sa serye or pelikula para naman mapangatawan niya ang taguring ang “Pambansang Abs” ng showbiz.

Sa mid-Februay ang simula ng telecast ng Kara Mia, ayon kay Jak.

By RK Villacorta