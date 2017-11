HAPPY NA DRUG-FREE NA ANG ORMOC: Pagbabalik-showbiz ni Richard Gomez, made-delay!

KAPAG TOTOO ang adhikain mo na mapaganda at maging malinis ang kinasasakupan mo, gagawin mo ang lahat.

Kaya nakakatuwang isipin na ang pagtitiyaga at pagsusumikap ng aktor na si Richard Gomez na punong bayan ng City of Ormoc ay naideklara na rin sa wakas as the first drug-free city sa kabuunan ng Eastern Visayas na kilala as the “drug capital” ng rehiyon.

Sa pagdedeklara ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) officer na si Cleaveland Villamore, ang bayan na pinamumunuan ni Mayor Goma, ang 28 barangayas (or baryo) ay idineklara validated ng PDEA na free of illegal drug pushers and users.

Dati na idineklara ang iba pa na barangay ng Ormoc na drug free.

Ayon kay Mayor Goma: “We have regained peace and order in our city. There is no way we will let criminals come back and rule our streets once more.

“I know that the people voted for me as mayor because they were fed up with the drug situation here. I am happy that I have not disappointed them,” pahayag nito recently.

Sa pagbabalita pa ng aktor na mula nang pinamunuan niya ang lunsod ay nadagdagan ang mga sumuko na mga users and pushers.

Sa State of the City Address na ginawa niya recently ay inireport ni Mayor Goma na bumaba ang crime rate sa Ormoc mula nang siya ang nahalal bilang punong bayan ng lunsod.

Sa report ni Mayor Goma sa kanyang mga constituents ay tatlo lang ang murder cases sa Ormoc. “There were only eight robberies recorded,” mula nang umupo siya as City Mayor compared noon sa panahon ng pamunuan na sinundan niya.

No wonder kung bakit hindi pa rin maka-buwelo si Mayor Goma sa kanyang showbiz career ngayon lalo pa’t ang dami pa rin niya mga responsibilidad na dapat ayusin sa lunsod at sa kanyang mga kinasasakupan.

Sa huling impormasyon ng aktor sa amin ay mag-uusap na sila ng Star Cinema.

Reyted K

By RK Villacorta