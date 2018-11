GUSTO MAGLINGKOD SA MGA KABABAYAN: Mayor Goma, bagong bus driver!

DYAN AKO bilib kay Ormoc City Mayor Richard Gomez. Hindi lang siya isang maaasahan na Punong Bayan ng kanyang Lungsod kundi isa rin siya sa mga local officials na hindi maarte sa kanyang ginagawa.

Sa nakaraang Undas, November 1 ay minaneho niya ang isang bus ng Ormoc para dalhin ang mga constituents niya sa sementeryo.

Noong araw na yun, pinagmaneho ni Mayor Goma ang kanyang mga kababayan.

Sa kanyang Facebook post nai-share ni Mayor Goma ang kanyang karanasan. “I had the chance to experience our traffic scheme at the cemetery area to ease the traffic during the season,” pagkakasulat ni Mayor Goma.

Ayon kay Mayor Richard, isang magandang karanasan para sa kanya ang pangyayari kung saan for a day ay naging bus driver siya.

Sa kasalukuyan, bukod sa kanyang paglilingkod bilang Mayor ng Ormoc, nagawa pa rin niya ang kanyang trabaho bilang isang artista para sa pelikulang Three Words to Forever with Sharon Cuneta para sa Star Cinema na mapapanood na this month of November mula sa direksyon ng box-office director na si Cathy Garcia-Molina.

Pesonal request pala ni Mayor Richard na sa Ormoc mag-shooting para hindi niya mapabayaan ang kanyang trabaho.

Part of the film was shot in the city ang nearby tourist spots para maisingit ni Mayor Richard sa schedule niya as a public official ng lungsod (after his work) na hindi “tumatakas” sa kanyang obligasyon at responsibilidad bilang Punong Bayan kahit nagaartista siya.



Sa isang Mayor duty ng aktor sa kanyang yearly State of the City Address na ginawa sa Ormoc City Astrodome ay sinuportahan si Mayor Goma ng mga co-stars niya sa pelikula na sina Tommy Esguerra, Kathryn Bernardo at Sharon Cuneta na present sa naturang event.

Reyted K

By RK Villacorta