Gretchen Barretto, sinupla ni Claudine sa bintang kay Kris Aquino

PAGKATAPOS ng mga “pasabog” diumano ni Gretchen Barretto at pagkampi niya sa Falcis brother ay kapansin-pansin ang bigla niyang pananahimik ngayon.

Tila nabutata si La Greta nang pasinungalingan ng kapatid niyang si Claudine Barretto na tinawagan ni Kris ang kanilang parents to destroy her (Gretchen).

Ayon kay La Greta sa kanyang IG post, she accused Kris na palihim daw itong gumagawa ng paraan para wasakin ang kanyang pagkatao sa publiko.

At ang ginawa nga raw ni Kris ay tinawagan sina Mommy Inday at Daddy Mike (parents ng Barretto sisters) na sasampahan ng kaso at ipakukulong ni Kris si Gretchen.

Sey pa ni La Greta, “She called up Claudine to tell my parents that she will file a case against me & put me to jail and asked them for help in destroying me.”

Reaksyon naman agad ni Claudine sa isang interview, “Walang ganyang nangyari. Kung sino gumagawa ng ganyang kwento, di nagsasabi ng totoo.”

Nag-react naman agad ang netizens sa mga pahayag ni Claudine. Sey nila, magaling na “imbentor” si Gretchen.

Hahaha. Nakakaloka! Now, yung mga previous posts kaya ni La Greta at talak niya sa Instagram ay dapat pa rin nating paniwalaan? Naku, kayo na lang ang humusga.

La Boka

by Leo Bukas