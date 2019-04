Greg “Kuya Escort” Hawkins, suwail nga ba na talent?

ISA PANG SUMPA or isusumpa story ngayon na pinaguusapan ay ang tungkol sa pagiging suwail ng dating “Kuya Escort” na si Greg Hawkins ng noontime show na It’s Showtime na pinalitan ni Ion Perez na mas sikat ngayon dahil courtesy of Vice Ganda (ibang story po ito).

Si Greg, kaya nawala ay dahil sa legality ng stay niya sa Pilipinas at sa isyung working permit na wala siya. Taga-Utah, USA si Greg na napadpad sa Pinas dahil sa kanyang pagiging Mormon at assignment nang ma-discover habang nagha-house to house sa Manila as part ng conversion program ng kanilang simbahan.

Greg was managed by Lito de Guzman na ngayon ay nangagalaiti sa galit dahil ilang beses na ito rumaraket sa iba’t ibang live performances without Lito’s consent which for me is foul at hindi tama.

Sa kanyag FB account, pinasaringan ng manager ang dating alaga.

Pagkasulat ni Lito:” Americanong nagkunwari na mabait at masunurin, sinungaling at chizmiso. Hoy “gago”, kung hindi di dahil sa akin namatay ka na sana at dapat sa yo ipina-deport na kasi di ka nararapat sa showbiz…”

Akusasyon ni Lito sa dating talent na: “Bastos at sinungaling lahat ng kuwento mo about Vice Ganda and Kylie Versoza. Ako lang ang nagko-cover up sa yo.”

Maging ang komedyante-radio host na si Lito “Shalala” Reyes ay umaayon din kay Lito: “Tama ang desisyon mo. Mayabang nga at feeling sikat.”

Our column is open to Greg to hear and write his side of the accusation.

Reyted K

By RK Villacorta