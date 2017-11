GOODBYE, SOLENN HEUSSAFF: Alyas Robin Hood ni Dingdong Dantes, magwawakas na?

IKINAGULAT ng mga Kapuso viewers ang death scene ni Iris, ang karakter na ginagampanan ni Solenn Heussaff sa Alyas Robin Hood. Sa promotion kasi ng ikalawang libro ng programa ni Dingdong Dantes ay binanggit na siya ang isa sa leading ladies (other one is Andrea Torres).

Aliw ang mga manonood dahil kahit sabihin pa na sosyalera at spoiled brat si Iris sa programa, very entertaining ang kanyang karakter bilang Iris. May chemistry din sila ni Dingdong Dantes at nagkatotoo naman ang pantasya ni Ruru Madrid dahil towards the end of the story ay ang role niya bilang si Andres ang naging love interest.

Nakakapanghinayang. Maganda ang unang Alyas Robin Hood and interesting din ang mga bagong kasali sa second season pero halata na may mga binago.

Unang napansin ng loyal viewers na sadyang pinaglayo at pinakonti ang mga eksena nina Dingdong Dantes at Andrea Torres sa programa. Kung dati ay puro sexy and romantic scenes ang pagsasama nina Pepe at Venus, ngayon naman ay magkalayo sila in most scenes. Mas pinapalabas pa nila ang pagdevelop ng love angle between Andrea Torres at Paolo Contis, na kapatid ng karakter ni Megan Young (isa sa leading ladies sa first season ng show).

Meron kayang kinalaman ang diumano’y pagseselos ni Marian Rivera sa oozing chemistry between Dingdong and Andrea? Malupit pa man din ang mga kissing and fight scenes nila.

Ngayon na wala na ang isa sa leading ladies ng Alyas Robin Hood, hudyat na rin ba ito na tuluyan nang magbababush ang programa? Stay tuned!