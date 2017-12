GOODBYE, GMA-7 NA? Marian Rivera, lilipat na nga ba sa ABS-CBN?

EARLY NEXT YEAR ay mage-expire na ang kontrata ng tinaguriang “Primetime Queen” ng Kapuso network na si Marian Rivera. Sa kasalukuyan ay ipinapalabas pa rin ang pambatang action series nito na “Super Ma’am” na balita namin ay magtatapos na by the last week of January 2018.

Dahil dito, lumabas tuloy ang tsika na diumano’y kinoconsider ng kampo ng aktres na i-entertain ang posibilidad ng paglipat nito sa ABS-CBN para raw mas makagawa ito ng pelikula with Star Cinema.

Sa isang statement ay may assurance ang management team ni Marian na mananatili silang Kapuso. Flexible naman kasi ang network sa kung anuman ang puwedeng ilaan na oras ng pretty actress para sa kanyang TV projects.

Hindi man “super hit” ang mga primetime shows na ginawa niya in the recent years (Temptation of Wife ang naaalala namin na medyo hit naman na show – puro miss na ang mga sumunod), ang Saturday show naman niya na Tadhana ay palaban sa ratings. Effective naman kasi ang pagiging host niya at magaganda ang mga kuwentong ipinapalabas. Lagi rin siyang napapanood sa Sunday PinaSaya, kung saan napapakita niya ang kanyang kenkoy side.

Sa tingin naman namin ay hindi na kailangan pang lumipat ni Marian para makagawa ng pelikula sa Star Cinema. Ang asawa nga nito na si Dingdong Dantes ay may blockbuster movies with them every year at sure naman kami na damay na rin si Marian sa blessings ng asawa.

Kailan nga ba huling nagkaroon ng movie si Marian? Tempation Island pa ang huli naming naaalala. Hindi ba’t may planong pagsamahin sila noon ni Coco Martin sa isang movie? May Aga Muhlach din noon. Anyare?