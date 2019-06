GOODBYE GEORGIA, HELLO JESSIE: Ryza Cenon, kinaiinisan na sa ‘The General’s Daughter’

Ryza Cenon

NOONG lumipat sa ABS-CBN ang longtime Kapuso actress and Starstruck 2 Ultimate Female Survivor na si Ryza Cenon, marami ang nagtaka. Noong mga panahong iyon kasi ay successful ang pagganap niya bilang Georgia sa Ika-6 na Utos. Sa tingin ng mga fans ay hindi naman na siya papabayaan ng kanyang original home network dahil epic naman talaga ang pagiging keridang haliparot niya sa show.



Paglipat niya sa Dos, isinabak siya agad sa FPJ’s Ang Probinsyano in a much more relaxed and demure role na anak ng presidente. Pinatay ang karakter niya sa show ni Coco Martin nang mag-umpisa na ang ‘The General’s Daughter’ na pinagbibidahan ni Angel Locsin. Marami ang nagsasabi noong umpisa na parang palamuti lang si Ryza doon. From main kontrabida, bakit nag-settle siya sa pagiging ‘one of those’ lang?



Lately ay nagfocus na rin sa wakas kay Jessie (karakter ni Ryza Cenon sa show) ang ilan sa mga eksena at marami na ang naiinis sa kanya. Super bitter kasi siya dahil pakiramdam niya ay inaagaw ni Rhian (Angel Locsin) ang lahat ng meron siya. Una, ang ex-boyfriend niya na si Ethan (Jc de Vera). Ngayon naman pati ang pamilya na kinalakihan niya ang tunay na magulang pala ni Rhian. Imbes na maging grateful ang kanyang karakter na inampon at inaruga, puro pagmamaldita at kakaibang entitlement pa ang pinapamalas nito. Nakaka-high blood nga naman talaga!



Kahit na marami ang galit kay Jessie, marami naman ang Kapamilya viewers na hindi aware sa kontrabida roles ni Ryza noon ang pumupuri sa kanya. Napaka-sweet and innocent nga naman kasi ng look ng aktres kaya bilib sila na kaya nito maging kontrabida kay Angel Locsin, na isa sa biggest stars ng Kapamilya network.



Keep it up, Ryza! Sana nga ay magkabalikan na lang sila ni Ethan para mabawasan pagiging bitter niya! Pak!