GOODBYE, ELNELLA: Tambalang Elmo Magalona-Janella Salvador, buwag na!

SA TOTOO LANG, nawindang ako sa rebelasyon ni Janella Salvador tungkol kay Elmo Magalona.

Ako mismo hindi makapaniwala na magtatapos sa sakitan ang relasyon ng dalawa.

Aminado ako na love ko ang ElNella. Suportado ko ang loveteam ng dalawa na hindi lang pang-showbiz (pelikula at telebisyon) kundi maging in real life.

Pag-amin ng dalaga: “It was not the first time that he hurt me. The first time happened months earlier. He claimed that he didn’t remember what he did, maybe because he had a drink, and he asked for forgiveness, and I gave him a chance,” pahayag ng dalaga.

Dagdag niya sa kanyang kuwento na, ”I decided to speak up now because I want to stop the lies,” ayon sa dalaga sa exclusive na interview ni Ricky Lo sa 20 years old na young aktres na lumabas sa The Philippine Star last Wednesday, October 24.

Dalawang beses sinaktan ni Elmo si Janella noong lasing ang binata.

Pinatawad niya ito nang humingi sa sorry sa kanya pero nasundan ito ng muling pananakit nang dumalo sila sa isang party ng kaibigan ng dalaga.

“I told him, ‘Next time, don’t bring yourself to the point that you will hurt someone. He promised naman that he wouldn’t do it again.”

Sa kasalukuyan, sumasailalim sa isang konsultasyon ang dalaga sa isang psychiatrist pero sabi niya tungkol sa pagko-consult niya sa kanyang doctor ay hindi dahil sa isyung “mental”.

Kuwento niya: “I know that Elmo has also been seeing a psychiatrist. He’ s seeking professional help. I support him on that. It’s good that he recognized the problem and he’s addressing it.”

Dahil sa pananakit sa kanya ni Elmo sa dalaga, may usapan sila ni Elmo na gagawa ang binata ng public statement kung saan aakuin nito ang pananakit sa kanya. Pero hindi daw ito ginawa ng kapartner,

Paglilinaw ng dalaga na nagpa-interview siya hindi para rumesbak sa pananakit ni Elmo sa kanya.

“My purpose in speaking now is not to shame him or to put him down; I just want to correct the lies being spread against me and my mom, and to let the truth out.”

Paliwanag pa ni Janella: “I thought long and hard before I decided to speak up and own up to what he did but it seems somebody is stopping him from doing it.

“He hurt me, and I cannot, can never tolerate that.,” dagdag pa ng dalaga.

Dahil sa pananakit diumano ni Elmo sa dalaga (ayon sa salaysay ni Janella); tila hindi na muli magsasama ang ElNella sa project.

Mabubuwag na ang tambalan nila maging ang kanila real-life loveteam.

Ang last na pagsasamahan ng dalawa ay ang show nila sa Canada (Calgary, Vancouver at Toronto) sa November with KathNiel (Kathryn Bernardo and Daniel Padilla).

Habang isinusulat naming ito, wala pa rin pahayag si Elmo tungkol sa salaysay ng ‘girlfriend’ tungkol sa kanya.

Reyted K

By RK Villacorta