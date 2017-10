GOODBYE ALEMPOY: Shy Carlos, suwertehin kaya kay Empoy sa “The Barker”?

AFTER the success of the indie film Kita Kita, the leading man of the year Empoy Marquez is back on the big screen sa pamamagitan ng upcoming comedy-action film na The Barker. Ito bale ang unang directorial job ng comedian na si Dennis Padilla at instead of Alessandra de Rossi, kay Shy Carlos naman ipinares ang breakthrough papi ng taon.

Nang mapanood namin ang full trailer ng pelikula sa sinehan, halata na may influence ito ng usual comedy films noong 90’s na matagal na rin natin hindi napapanood. Naalala tuloy namin si Rene Requiestas, na isa sa pinaka-iconic na pinoy comedian na hanggang ngayon ay kinagigiliwan pa rin ng kahit anong henerasyon ang mga nagawa niyang pelikula.

Ilang buwan lang ang pagitan mula nang matamasa ni Empoy ang tagumpay sa box-office. Dahil sa Alempoy tandem, nagkaroon ang dalawa ng endorsements (latest ay isang laptop brand na nag-shooting pa sila sa Singapore ng short film) at may upcoming teleserye sila with Piolo Pascual, JC De Vera and Arci Munoz.

Hindi man si Alessandra ang ka-loveteam ni Empoy dito, isang magandang leading lady naman ang pumalit sa katauhan ni Shy Carlos.

Mega push ang Viva na sumikat si Shy Carlos katulad ng fellow Pop Girls graduate na si Nadine Lustre. Sadly, most of her projects didn’t do well sa box-office. Nagbida ang dalaga sa Ang Pagsanib kay Leah dela Cruz, na hindi tumagal sa sinehan. Parte rin siya ng Fan Girl/ Fan Boy nina Julian Trono at Ella Cruz, na hindi rin masyadong havey ang box-office results.

Dahil sa kasikatan ngayon ni Empoy, makakatikim na kaya ng success story si Shy Carlos? Malalaman natin ‘yan in three weeks!