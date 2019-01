GOOD BOY GONE BAD: Akihiro Blanco, todo-bigay sa french kissing scenes with Martin del Rosario!

MADAMI ang nagulat sa pagbabagong bihis ni Akihiro Blanco sa bago niyang pelikula na Born Beautiful as one of Martin del Rosario’s suitor sa LGBT themed movie ni Direk Perci Intalan na inaabangan na ng karamihan sa January 23.

Kung dati rati’y boy-next-door ang imahe ni Akihiro sa mga teleserye at projects niya, this time ay mas daring ang binata dahil sa pagbabagong image niya, mas daring na ito na keri makipang-“laplapan” (read: French kissing) sa kapartner na si Martin.

Walang kiyeme si Akihiro na during interviews, game din ang binata na sagutin ang mga “baklaan” na mga questions na proud naman niyan sinasagot nawalang kadramahan.

Sa “French Kissing” scene nila ni Martin sa isang eksena sa pelikula, bigay todo sina Akihiro at Martin dahil ayaw na ng binata i-take two ang eksena.

Walang karate-arte si Akihiro sa eksena nila ni Martin. First time ng binata na gawin ang eksena na yun na pinaghandaan naman niya na ‘take 1” lang ang eksena.

Sa mga bekis, lalo na ang mga bisexuals at mga macho gys, kung ang tipo nina Martin at Akihiro when it comes to looks ang makaka-french kissing scene mo, magiinarte ka pa ba?

Say nga ng young actor sa eksena nila ng kapareha: “Kasi, pag nagki-kiss kami ni Martin doon sa characters namin, talagang passionate, mabagal pero sweet.” Sa deal ng manager ni Aki na si Noel Ferrer, isang kissing lang ang gagawin niya kaya napa-Oo siya. Kalaunan, dahil may mga hinahanap pa si Direk Perci sa pelikula ay nadagdagan at naparami ang kissing scenes ng binata. Aki plays a taxi driver na lover ni Martin.

Sa darating na Friday, January 18, madami ang nagkukumahog na maka-score ng ticket sa one screening only ng UNCUT VERSION ng pelikula na gagawin sa UP Cine Adarna at 7:00PM.

Reyted K

By RK Villacorta