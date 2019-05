GOING STRONG ANG MARRIAGE: Aga Muhlach at Charlene Gonzales, 18 years na

PARANG kailan lang ang ligawan ng aktor na si Aga Muhlach sa beauty queen na si Charlene Gonzales na sa pagtitiyaga ni Morning (tawag naming kay Aga) ay nauwi sa kasalan ng naging girlfriend niya na ngayon ay misis na niya.

18 years na pala yun mula nang humarap sila sa altar.

Sa kanyang Instagram account, nagpost ang aktor ng short message para sa kanyang misis.

“18 years today. Happy anniversary my love! went by so fast! Thank you for you!,” mensahe niya sa IG.

Kung maaalala pa, ikinasal ang dalawa sa isang pribadong seremonya sa Baguio City noong 2001 na nagbunga ng kambal nilang anak na sina Atasha and Andres Muhlach na both ay good-looking just like their mom and dad.

Si Atasha, nakikita ang interest niya sa arts at nagpipinta ito, while si Andres naman ay mas hilig ang sports sa larong basketball kaysa sundan ang yapak ng mga magulang niya para maging artista.

Hindi man full-time ang dalawang anak sa pag-arte at puro TV commercials lang muna ang konting acting exposures nila, happy na sina Aga at Charlene sa current state nila.

While si Charlene ay busy sa kanyang pagiging runner (last event na sinalihan niya was the London Marathon), si Aga ay supportive sa misis at sumasama sa mga events na sinasalihan nito, while ang aktor naman ay nae-enjoy ang pagmo-motorbike na supportive si misis sa hilig ng mister.

Reyted K

By RK Villacorta