GMA Primetime King Dingdong Dantes, lilipat na sa Kapamilya network?

BALITA namin na wala pa rin offer ang Kapuso network sa kanilang Primetime King na si Dingdong Dantes kahit na ang kanyang contract diumano ay mage-expire na.

Pakakawalan ba ng GMA Kapuso Network si Dingdong at hahayaan na lang na tumawid sa kabilang network gayong isa siya sa mga prime talents ng istasyon?

As of this writing, may new project na ang aktor sa Star Cinema, ang film outfit ng ABS-CBN.

Pag natuloy ang paglipat sa Kapamilya Network ni Dingdong dahil wala pa rin offer ang Kapuso Network na irenew ng aktor ang contract niya ay may balita kami na ipinu-puwesto na diumano ng mga ABS-CBN bosses sa sinasabing paglipat ng aktor with a new show with one of Kapamilya’s leading lady and another new film under Star Cinema na nauna na naming naibalita.

Pagnagkataon at magiging totoo ang tsismis, I’m sure, magiging isyu at magiging kuwestyon ang ”loyalty” ng prime actor ng GMA lalo pa’t since from the start ng showbiz career ni Dingdong ay ang Kapuso Network ang sumusuporta sa kanya.

Sa kasalukuyan, kumakayod pa rin sina Dingdong at Dennis Trillo na mapaganda ang rating ng kanilang serye na Cain at Abel laban sa matibay at hindi matinag na aksyon serye ni Coco Martin na FPJ’s Ang Probinsyano na kahit anong show ang itatapat ay ay hindi pa rin ito maungusan ng kalaban sa pagiging numero uno on primetime.

In the coming days, aabangan ng publiko kung may katotohanan ang balitang ito.

Kung sakaling maging isang Kapamilya Star na si Dingdong, saan naman kaya siya ipu-pwesto with Piolo Pascual, Gerald Anderson at John Lloyd Cruz (na inaabangan ang pagbabalik showbiz niya) na mga frontliners ng Kapamilya Network?

Reyted K

By RK Villacorta