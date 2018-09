GMA-7’s Newest Pop Sweetheart: Kyline Alcantara releases ‘Fake Love’!

GOOD MOVE para sa teen actress na si Kyline Alcantara ang pag-ober-da-bakod niya mula ABS-CBN to GMA-7 dahil nabibigyan siya ng attention that she truly deserves.

Sino ang mag-aakala na ang kontrabida ng hit series na ‘Kambal, Karibal’ pa pala ang pinakasisikat sa kanilang lahat? Maliban sa siya ang pinakabata, siya rin ang ‘transferee’. Hindi maipagkakaila na among the lead stars of the show ay siya ang all-in-one package: maganda, matangkad, marunong umawit at sumayaw at higit sa lahat, magaling umarte – nang-aapi man o inaapi!

Kaya hindi na kami nagtataka na nagkaroon ito ng maraming fans in a short span of time. She fondly calls them ‘sunflowers’ at recently ay nag-release na ito ng album under GMA Records.

Her first single is called ‘Fake Love’, na napakaganda ng music video. Puwede na rin itong ipanlaban sa international market kung i-promote ng maigi.

Ano ang masasabi ninyo kay Kyline Alcantara, na hinuhulaang magiging next Marian Rivera ng Kapuso network?





Music Trip