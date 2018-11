GLORIOUS START: Laplapan nina Tony Labrusca at Angel Aquino, trending worldwide!

PASABOG nga naman talaga ang kauna-unahang pelikulang ipapalabas ng iWant Originals, ang bagong digital movie subsidiary ng iWant TV ng ABS-CBN. Isang May-December love affair ang kanilang napiling i-launch mula sa number of titles na kanilang pinublish sa kanilang social media sites.

Opening salvo ang pinag-uusapang steamy matured romance film na ‘Glorious‘ under the director Connie Macatuno (na siya rin ang responsible sa Wild & Free). Sa kanyang latest obra ay isang fifty something woman played by Angel Aquino ang maiinlab sa twenty something na hot bagets na si Tony Labrusca.

Si Angel Aquino na siguro ang isa sa napakakonti nating artista na fit na fit sa MILF category. I-Google niyo na lang ang ibig sabihin ng acronym na ‘yan kung ‘di niyo pa knows.

Si Tony Labrusca ay nakakabilib. This is his third film and so far, puro challenging ang mga roles na napupunta sa kanya. Una na dyan ang ‘ML’, ang Cinemalaya 2018 hit na palabas na rin sa piling sinehan nationwide as we write this at ang erotic sports drama na ‘Double Twisting Double Back’ na ipinalabas sa katatapos lang na Cinema One Originals 2018.

Sa kanyang third film ay talagang all out na si Tony. This proves na unlike his contemporaries. Matapang siya at hindi siya pabebe. Risk taker, ika nga.

Sa November 17 na mapapanood sa iWant Original ang Glorious. What a glorious start, huh!