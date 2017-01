Gloria Diaz, walang tiwala na mananalo si Maxine Medina sa 2016 Miss Universe pageant

Noon pa man, reason na kung bakit gusto ng mga beki ang first Miss Universe ng Pilipinas na si Miss Gloria Diaz ay dahil straightforward ito. Walang paliguy-ligoy kung sumagot ng tanong sa kanya. In short, wala icing o burloloy kapag nagbitaw na siya ng salita. Sa diretsahang punto, what you see in her is what you get.

Usap-usapan ngayon ang sablay na pag-i-Ingles ng kandidata ng Pilipinas sa Miss Universe competition na si Maxine Medina na malaking isyu sa social media ngayon ang tila hindi nito pagiging smart.

Say ni Miss Gloria, wala siyang tiwala na mananalo ang kandidata ng Pilipinas sa patimpalak na gagawin sa January 30 rito sa Manila.

Hindi man diretsahan niyang sinabi na hindi magiging Winnie Santos (winner) kundi isang Luz Valdez (talunan) ang ending ng kandidata ng Pilipinas, may pahayag lang ang smart and still beautiful na si Miss Diaz sa isyu, “I think she has a chance and chance is one in a million,” na sa mga bashers ni Maxine ay laugh to death na lang ang mga baklush.

Reyted K

By RK VillaCorta