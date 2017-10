Global TNT Europe Region Finals, wagi sina Bernardite Steiger at Louise Auman

ALMOST two or three weeks ago, ako ang naging guest co-host ng kaibigang Jobert Sucaldito sa kanilang nightly radio show sa DZMM na “ShowBuzz” kung saan si Papa Ahwel Paz ang talagang regular anchor na kasama ni Jobert sa naturang show.

Nasa Vienna, Austria si Papa Ahwel with the regular project ng DZMM para sa kanilang Global Tawag ng Tanghalan Europe Region Finals na ginanap sa Halle E + G Museums Quartier.

Ang mga kababayan natin na sina Bernardite Steiger at Louise Auman ang itinanghal na official representatives sa kauna-unahang global showdown ng “Tawag ng Tanghalan” sa “It’s Showtime” na bukod pa sa title na nito ay silang dalawa rin ang Regional Winners ng DZMM Global Pinoy Singing Idol na halos regularly ay kung saan-saan ginaganap basta’t may Filipino community.

Winner ang dalawa sa talent-singing contest na hatid ng ABS-CBN TFC at DZMM Teleradyo at pinamunuan ng judges na sina Senior Vice President Ging Reyes ng ABS-CBN Integrated News and Current Affairs, Toolstation Chief Finance Officer Alfonso Pinto, at ABS-CBN Europe Ltd. Officer-in-Charge (OIC) Luis Bariuan.

Sa panayam kay Steiger, hindi niya inaasahang mananalo siya lalo pa’t matagal na siyang hindi nakapag-perform on stage. Kuwento niya na na set-aside ang pangarap na maging singer nang mag-abroad siya alang-alang sa sa pamilya niya na nasa probinsiya, at nang magkaroon na ng sariling pamilya sa Austria.

Sa singing competition, she sang “I Who Have Nothing” ni Shirley Bassey na pang-singing contest talaga ang piyesa.

Si Auman naman ay hindi inaasahan na maguuwi din ng karangalan. “I was just enjoying the experience. I prayed to God for guidance and that He may be with me during my performance. I just wanted to have fun and perform again. My intentions were never on winning,” sabi nito.

As winners ay nanalo ng tig-US$1,000 ang dalawa at round trip air tickets para makadalo sa final competition na gagawin sa Manila very soon.

Ang grand finals ng Global Pinoy Singing Idol ay mangyayari sa January 2018.

Si Papa Ahwel Paz and George delos Santos ang nag-host ng event with Matteo Guidicelli and Yeng Constantino as celebrity guests.

Reyted K

By RK Villacorta