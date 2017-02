Glaiza, idinawit pa si Sen. Delima sa resbak sa bashers

Ano ba naman itong starlet na si Glaiza de Castro? Idinawit pa si Senator Leila Delima sa kanyang swipe sa kanyang bashers.

Affected much ang starlet of gargantuan proportion sa pamba-bash sa kanya, kaya rumesbak siya sa Twitter.

“Bato bato sa langit, ang tamaan hindi parin naman titigil sa pang ba bash. Idol ata si De 5. Lol.”

“Bash niyo na ko, huwag lang ang pamilya at kaibigan ko. Jusko, kaawaan kayo ng pamilya at kaibigan niyo.”

“Blessed are the bitter people, for they shall inherit bad karma for life.”

Okay na sana, kaya lang bakit idinamay pa niya si Sen. Delima? Ano naman ang kinalaman ng senator sa laban niya sa kanyang bashers?

Masyadong ilusyonada itong si Glaiza, eh, starlet forever lang naman.

Lex Chika

by Alex Valentine Brosas