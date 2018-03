Gerald Anderson, na-challenge kay Direk Cathy!

TANGGAP ni Gerald Anderson ang pag-aming ginawa ng direktor niyang si Cathy Garcia Molina sa My Perfect You na hindi siya naggugwapuhan at nagagalingan sa kanya noon.

Ginawa raw niyang motivation ang lahat kaya day 1 pa lang ay ready na siya kung anuman ang sabihin at ipagawa sa kanya ng lady director.

“Masakit, tapos sasabihin pa niya si mic, tapos ang dami pang tao, minsan nga, nagdadasal na lang ako, ‘sana, wala siyang sasabihin’ na sana ipapatawag na lang, but ganu’n siya talaga, nakita n’yo siya kanina, ganu’n siya talaga.

“May mga times na masakit at nakakahiya, pero mamahalin mo siya talaga,” pahayag ni Gerald.

Pero naniniwala ang aktor na hindi magiging maganda ang performance niya kung hindi raw si Direk Cathy ang nagdirek ng My Perfect You.

“Ito po ’yung isa kung hindi man pinakamahirap na nagawa ko sa pelikula. Dahil napaka-kumplikado ni Burn (character niya sa movie), eh. Ang dami niyang nararamdaman, ang dami niyang pinagdadaanan, and it takes a Direk Cathy for me para mabuo ko ’yung karakter,” sey ni Gerald.

Palabas na ngayong March 14 ang My Perfect You kung saan leading lady ni Gerald si Miss Universe Pia Wurtzbach. Kasama rin sa movie sina Wilma Doesnt, Janus del Prado at bagong komedyante na si Haprice.

La Boka

by Leo Bukas