Gerald Anderson, hindi itinatago si Bea Alonzo kahit pa bumabalik si Kim Chiu

BONGGA sina Gerald Anderson at Bea Alonzo. Hindi nila itinatago sa supporters nila kung ano man ang estado nilang dalawa.

Sa kabila ito ng katotohan na ang fans and supporters ng binata ay umaasa pa rin na magkaroon muli ng magic ang sa kanila ni Kim Chiu. Kahit sabihin pa na parang merong something muli ang dalawa nang magsama sa isang drama anthology kamakailan.

Kahit wala pa ring verbal confirmation mula kina Gerald at Bea na sila na ngang dalawa, parang ganu’n na rin ang interpretation ng marami. Lalo pa’t miron ka lang, sasabihin mo na sila na nga ang magkarelasyon.

Kamakailan, spotted ang dalawa na magkasama sa hot air balloon festival sa Clark Field sa Pampanga.

Noong April 8 (only last Saturday), on that same day, magkasama pa rin ang dalawa sa Subic.

Sa kabila ng pagiging busy ng dalawa sa kani-kanilang mga trabaho, may inilalaan pa rin na panahon ang dalawa para magkasama.

Ang dalawa, kalian kaya ide-declare officially na sila na nga talaga? Or baka paniwala nina Gerald at Bea, no need na ideklara pa na officially ay mag-boyfriend-girlfriend na sila.

Ang mahalaga, love nila ang isa’t isa. Tama ba?