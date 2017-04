Gerald Anderson at Kim Chiu, malakas pa rin ang chemistry

MAGANDA ang feedback ng muling pagtatambal ng mag-ex na sina Gerald Anderson at Kim Chiu sa “MMK” last week.

Maganda pa rin ng timpla ng dalawa sa kamera. Hindi pa rin nawawala ang kanilng chemistry kahit sabihin na may kanya-kanya na silang tinatahak sa mga personal nilang mga buhay.

Si Kim, happy na ang estado with Xian Lim kahit wala pa rin silang kumpirmasyon. Si Gerald naman, happy sa “companionship” with Bea Alonzo, na same thing, waley pa ring pag-amin ang dalawa.

Sa isang pagtitipon after nang Los Angeles Marathon na sinalihan ni Gerald last March 19, sinabi nito na happy siya sa nangyayari kay Kim. Proud ang binata na ipagmalaki si Kim na nag-grow na ang dating girlfriend.

Na-miss nga niya si Kim. Pagkukuwento ng aktor, “Kumbaga ako rin naman, na-miss ko rin. Ang ganda kasi nong experience ko rin noong nagte-taping kami. At hindi naman sa pagiging bias, pero honestly, feeling ko, isa ‘yun sa pinakamagandang performance ni Kim.”

“May mga times na nagugulat ako sa mga eksena. She’s came a long way na pagdating sa craft namin,” paliwanag pa ng aktor.

Sa muling pagbabalik-tambalan ng Kimerald sa telebisyon ngayong taon para sa isang bagong serye, iba ang feeling ng binata.

“Excited ako rito sa bagong show namin dahil marami pa kaming ipakikita sa tao. Kumbaga, hindi lang po para sa mga Kimerald. It’s a great show. We are excited,” pagmamalaki ng aktor.