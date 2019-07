GERALD ANDERSON AND JULIA BARRETTO: From “Maybe” to “Baby”?

GERALD ANDERSON

Real Name: Gerald Randolph Opsima Anderson Jr.

Birth Date: March 7, 1989

Zodiac Sign: Pisces

JULIA BARRETTO

Real Name: Julia Francesca Barretto Baldiva

Birth Date: March 10, 1997

Zodiac Sign: Pisces

NAKAKALOKA naman talaga ang mga latest ganap sa showbiz, huh? Una, akala namin ay promo-promo lang ang pagli-link sa Between Maybe’s stars na sina Gerald Anderson at Julia Barretto. Apart from the fact na first time nila magsama sa isang proyekto at malaki-laki ang age gap nila, pareho rin sila na in a relationship while they were making the film. Si Gerald kay Bea Alonzo while Julia Barretto is with her real and reel love team Joshua Garcia.

Now that Bea proclaimed na “Enough” na, umuusbong ang tsika na may something pala talaga kina Gerald at Julia. “I’m Mute” naman ang banat ni Joshua. Ano ito mga besh?! Well, if it is Gerald and Julia na for real, maybe ‘enough’ na rin sa pagpe-pretend huh!

Now, let’s see if the stars align for the Julia-Gerald love affair. Maging “baby” na kaya ang “maybe”?

Ang mga Pisces, madalas ay sensitive sa mga nakapaligid sila. Madali silang madala ng kanilang kapaligiran kaya no doubt na nadala ang dalawang Piscean. Maganda ang kumbinasyon nila dahil gets nila ang gusto at nararamdaman ng isa’t isa. Pareho sila ng method ng pagpapahayag ng pag-ibig mapa-emosyonal man o pisikal. Beyond words ang chemistry ng pagsasamang ito.

Kaso, hindi lahat ay perfect! Walang ganun mga bes! Maaari na ang pagkakapareho nila ay ikasira din nila. Ang Pisces kasi ay either passive o dreamy. Kung magdesisyon ang dalawang Pisces na magsama, sigurado na magre-raise ito ng ilang concerns lalo na sa usaping karera at pera. Madalas kasi sa kanila ay mas pipiliin na tumakas at magbakasyon kaysa harapin ang problema at solusyonan. Pagdating naman sa personal na buhay ay jive ang dalawa dahil pareho silang romantic at passionate.

Sa katunayan, punong-puno ng pag-ibig ang Pisces. Gusto nila na niri-reciprocate ng tama ang love na ibinibigay nila sa kanilang partner. Madalas na private lang sila, pero hindi mo maitatanggi na genuine sila sa taong mahal nila. The longevity of this partnership depends on their willingness to fight for it. Dapat ay may mas magli-lead at hindi puro takas lang sa madlang pipol.

Well, mukhang totoo nga ito ah! Wait na lang natin kung ang “maybe” nila sa pelikula ay magiging “baby” sa realidad. Eh kung sila naman talaga ang itinakdang magsama, bakit tayo kokontra?!

Pares-Pares

By Madam Damin