Gelo at Karl ng Clique V pasok sa Final 14 ng Starstruck

PASOK sa Final 14 ng Starstruck ang dalawang guwapong members ng all-male group na Clique V na sina Karl Aquino at Gelo Alagban. Ilan lang sila sa libu-libong kabataang nag-audition sa Starstruck para matupad ang pangarap na maging artista.

Gelo is from Iloilo. Lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran at masuwerteng nabigyan ng break sa Clique V hanggang makapasa sa Starstruck audition.

Cavite naman ang nire-represent ni Karl na dating member ng That’s Entertainment ang tatay. Ayon sa kuwento ni Karl, gusto niyang ituloy ang naudlot na pangarap ng ama na pasukin ang showbiz.

During the mediacon of Starstruck Final 14 ay halatang kabado si Gelo.

“First presscon ko po kasi ito at hindi ko pa alam kung paano harapin ang press. Natatakot din po ako na baka ma-mental block ako pag tinanong nila at hindi ako makasagot nang maayos,” reaksyon ng binata.

Halata namang medyo kampante na si Karl sa pagharap sa media dahil ilang beses na rin siyang sumalang kasama ang other members ng Clique V sa presscons.

“Iniisip ko lang po na dapat relax lang ako at maging totoo lang para hindi ako kabahan,” sambit naman ni Karl.

Napapanood ang Starstruck tuwing Sabado at Linggo ng gabi sa GMA7 hosted by Jennylyn Mercado and Dingdong Dantes.