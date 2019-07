Gelo Alagban, nanghinayang na ’di napasama sa Starstruck billboard

OKEY NA ulit ang pakiramdam ngayon ni Gelo Alagban ng Iloilo pagkatapos niyang matanggal sa Starstruck two Sundays ago. Si Gelo ang unang casualty ng Starstruck elimination round.

“Medyo mahirap pong tanggapin nung una pero wala naman akong magagawa kasi nando’n na,” kaswal na pahayag ng guwapong 17 year old.

Hindi rin daw maiwasan na makaramdam siya ng panghihinayang dahil sa nangyari.

“Nakakapanghinayang po na hindi ako napasama don sa billboard ng Starstruck. Sayang lang talaga. Gusto ko pa naman makita yung mukha ko sa billboard kasama ng iba pang nasa Starstruck Final 14,” pahayag pa niya.

Umaasa naman si Gelo na pagkatapos ng Starstruck finals night ay mabibigyan din siya ng opportunity ng GMA-7 bilang isa na siya sa Starstruck Avenger.

“Sana po. Let’s see what will happen,” matipid niyang reaksyon.

Samantala, kasalukuyang itinutuloy ni Gelo ang kanyang pag-aaral ng Senior Highschool habang naghihintay ng break sa showbiz.

La Boka

by Leo Bukas