GANDARAFORALL: Vice Ganda, pormal nang ipinakilala ang Vice Ganda Cosmetics!

ONE DOWN ika nga. Mayroon pa isa na aabangan ng publiko.

Nairaos ni Vice Ganda ang pabolosong launch last night (Sunday, October 22) ng kanyang bagong ”baby” – ang kanyang Vice Ganda Cosmetics na nagkaroon ng paandar sa Smart Araneta Coliseum.

In fairness, even on a Sunday, ang mga fans at supporters ng “unkaboggable” box-office superstar ay lumabas, dumayo at niragasa ang weekend traffic para saksihan ang launch cum concert ni Vice.

Sa launch ay ipinakilala ang iba’t ibang products ng kanyang Vice Ganda Cosmetics na sa kasalukuyan ay una muna inilabas ang walong iba’t ibang mga shades ng Vice Ganda lipstick.

Sa katunayan, noong araw na in-announce na pwede na umorder ng naturang produkto online, nag-down ang site dahil ayon sa isang fashion blogger, first time nangyari yun na halos sabay-sabay ang mga umorder online na hindi na ma-keri ang bigat ng online traffic ng Vice Ganda Cosmetics just to avail that lipstick.

Sa Araneta launch, bongga ang pandar ni Vice para sa kasiyahan ng mga supporters niya dahil madami sa mga showbiz personalities friends ni VG ang present at the event namely: Maymay Entrata, Kisses Delavin, Karla Estrada, Frenchie Dy at Bituin Escalante.

Sa almost end of the show ay bigla sumingit sina Edward Barber, Karylle, Kyla at KZ Tandingan.

Ngayon na nai-launch na ang Vice Ganda lipstick, isa na lang ang iluluwal ni VG. Ang kanyang MMFF 2017 entry na “The Revenger Squad” with Daniel Padilla at Pia Wurtzbach mula sa direksyon ni Bb. Joyce Bernal para sa Star Cinema.

Reyted K

By RK Villacorta