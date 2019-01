GAME SA MAN-TO-MAN KISSING SCENES: Martin del Rosario, ibinigay ang lahat sa ‘Born Beautiful’

GUWAPO si Martin del Rosario. Ang daming nagnanasa sa aktor mapa-girl man or mga bekis lalo na ang mga “Bi” (read: bisexuals) ay atat na atat sa kanya.

Kaya suwerte nina Kiko Matos at Akihiro Blanco dahil sa pelikulang Born Beautiful, may totohanang kissing scenes ang dalawa kay Martin na very beautiful kapag inayusan na as a girl or guwaping as Martin del Rosario as himself.

Madaming mga bekis ang inggit dahil naisahan sila nina Kiko at Aki.

Sa pelikula, super hot ang mga love scenes nina Kiko at Martin na walang kaartehan na ginawa nila infront of the camera.

Proud nga si Kiko na ipagmalaki ang ”Bigay-Hilig” nila na kangkangan ni Martin. Hindi nag-alangan si Kiko dahil iyon ang role niya at hinihingi ni Direk Perci Intalan sa kanya.

Si Aki naman, sweet and gentle kay Martin sa mga halik niya at romansa.

Ngayon pa lang, madami na ang nangungulit sa akin kung pwede sila sumabit sa imbitasyon sa akin on Friday para sa special screening ng “uncut version” ng kontrobersiyal na pelikula na gagawin sa UP Cine Adarna.

I’m sure excited ang mga bekis sa pagpapalabas ng pelikula come January 23.

Ngayon pa lang, I’d like to congratulate Martin Direk Perci and Direk Jun Lana ang the whole cast of Born Beautiful. Now pa lang, naka-all smile na sila sa magiging positive response ng publiko sa pelikula just like sa suporta nila sa Die Beautiful na pinagbidahan ni Paolo Ballesteros.

Sa mga teleserye na kinabilangan ni Martin sa GMA-Kapuso Network noon, isa siya sa mga talented (he is a good actor) na kulang lang sa push at pagle-leveup ng GMA sa career niya.

Reyted K

By RK Villacorta