Galing bilang singer at performer ipapakita ni Sue Ramirez sa ‘Rock Chic’ concert

AYON kay Sue Ramirez, dream come true at isang milestone para sa kanyang career ang magkaroon ng solo concert titled Rock Chic sa Music Museum on July 19.

“To be given to showcase my dream and talent ko din is a huge milestone in my career. Excited ako at sobrang masaya,” ani Sue.

Pagiging singer ang in-audition ni Sue noon sa Star Magic pero mas nabigyan siya ng break bilang artista.

“Maraming nabigay sa akin na acting opportunities kaya mas nag-focus ako don for a while and medyo naisantabi ang pagkanta, so this time I’m trying to get back at it,” sambit pa ni Sue.

Hindi naman maiwasang kabahan si Sue habang papalapit ang kanyang Rock Chic concert.

“Nung nalaman ko na may concert ako, medyo hesitant talaga ako to accept. Gusto ko pero I don’t believe in myself that much,” pag-amin ng dalaga.

Ang Rock Chic na isang one-night-only show directed and produced by Frank Lloyd Mamaril ay magpapakita rin ng edgy yet carefree persona ni Sue pati na rin ang undeniable passion niya for music.

Guest sa concert ang kaibigan ni Sue na sina Kristel Fulgar at Maris Racal na nakasama niya noong 2017 concert na 4 Of A Kind: The Un4gettable Concert. Also joining Sue is Michael Pangilinan.

Since it’s a first for her, Sue claims that her official hashtag while prepping for it is “#TiwalaLang,” pertaining to the guidance that she’s getting from her directors.