FROM TV IDOL TO CHARACTER ACTOR: Ahron Villena, tanggap na ang estado sa showbiz

NAGSIMULA sa contest na TV Idol ang career ni Ahron Villena. Fifteen years na siya sa showbiz at aminadong hindi raw siya gaanong satisfied sa kinalabasan at naging resulta nito.

“I’ll be honest naman po, of course, kahit papaano nag-expect ako before nung medyo bata ako na talagang aangat yung career ko kahit papaano. But now, to be honest din, I’m really happy kung ano po yung kinakalagyan ko ngayon.

“Kasi, imagine, I’ve been in the industry for 15 years, ang dami ng bagong artista, sobrang dami. And I’m really happy na nako-konsider pa rin ako kahit papaano sa mga projects,” simulang kuwento ng aktor sa amin.

Si Ahron ay isa sa mga bida sa pelikulang Marineros na pinagbibidahan din ni Michael de Mesa which will be shown on September 20 mula sa direksyon ni Anthony Hernandez.

Naibahagi rin ni Ahron na may mga pagkakataong disappointed siya sa showbiz.

Aniya, “Well, meron din siyempre. Parang, ‘Ba’t ganun?’ Parang feeling ko bobo ba akong umarte? I’m not saying na I am not saying na magaling akong aktor, pero sabi ko, siguro ganun talaga. Inano ko na sa utak ko na baka ganun talaga.

“Eventually natanggap ko na rin, parang, ‘Okey lang.’ Alam ko naman na meron pa ring dadating na trabaho. Hindi man maging bida, its okey, I don’t mind kung ano yung maging role ko.

“Ako kasi, I’m not into fame any more. Wala na, hindi na ako do’n. As long as may work and at the same time yung work na gagawin ko is yung parang tatatak sa tao, walang problema sa akin,” pahayag pa ng aktor.

La Boka

by Leo Bukas