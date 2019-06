FROM AN INSIDER: Liza Soberano is STILL Darna!

TULOY pa ba ang pelikulang Darna na ang huling balita namin at may mga artista from Kapamilya and Kapuso Network na nag-audtion.

Biggest bet ng madling people, bagay kay Nadine Lustre ang iniwanan na slot ni Liza Soberano dahil sa problema ng dalaga sa pagkabali ng kanyang daliri reason kung bakit nag-decide na siya mag-back out sa project.

Pero ang latest, malamang ay ikakasaya ng mga Liza fans dahil tila mapupunta pa rin ang pelikula sa kanya.

Recently, pumunta siya ng Amerika para pa-operahan ang nabali na daliri. Sa katunayan, bukod sa pamilya ng dalaga, sumunod si Enrique Gil para suportahan ang girlfriend.

But the good news ay iba, hindi ang tungkol sa magandang resulta ng operasyon kundi ang balitang mapupunta pa rin ang Darna role sa dalaga.

From our source, the fact na nasa healing period na ang naoperahang daliri ni Liza, balita namin ay hihintayin na rin ng Star Cinema ang paggaling ng operasyon at therapy ni Liza para sa kanya mapunta ang pelikula.

The fact kay Liza nakatatak ang “bagong” Darna, parang off naman sa kung sino man ang “ipapalit” sa kanya para matuloy lang ang pelikula.

To quote our soure: “Darna is Liza Soberano. Liza Sobrano is the new Darna.”

Reyted K

By RK Villacorta