ba ang kailangan mo? Huwag na kayong maghanap pa sa ibang magazines o ibang fitness video creators dahil our very ownjust uploaded her own workout video!Hindi na ninyo kailangan pang magpa-member sa gym. Sa video na ito ay ipinakita ng magandang aktres ang kanyang workout routine lalo na kapag walang gym. Madiskarte si Senorita Jessy, huh!Sa video na ito ay nakita din namin kung gaano ka-determined ang actress to be super fit. Matatandaan na years ago ay binash siya ng mga tao dahil ‘tumaba’ raw ito. This is one way to prove your haters wrong! Go Jessy! Keep fighting!