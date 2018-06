FIRST TIME SA HAWAII: Joshua Garcia at Julia Barretto, gagawa ng happy memories

UMALIS yesterday ang mga artista na kasama sa ASAP Live na magaganap sa Hawaii this weekend.

Sa isang Instagram posting, may picture ang ‘magkasintahan’ (aminin man nila o hindi”) na sina Joshua Garcia at Julia Barretto na kung tama kami ay parehong first timer sa island state ng US ang magka-loveteam na ma-experience ang destination na gusto din ni Kris Aquino na kasama ng dalawa sa bagong romcom film nila na ‘I Love You, Hater’ under the direksyon of Giselle Andres mula sa Star Cinema.

I remember noon na nang magpahinga si Tetay for awhile sa showbiz at gusto ng simpleng buhay (kauupo lang ni Duterte yun as the new president); na-enjoy ng Queen of All Media ang simpleng buhay niya sa Hawaii.

Sa Aloha state, lalo pa’t first time mo marating, malamang ay madaming mga happy memories ka na mabubuo lalo pa’t kasama mo ang love (or shall I say super love) tulad sa kaso nina Joshlia.

Ang alam ko, before Joshua and Julia left for Hawaii ay super work ang dalawa sa pagpo-promote ng movie nila ni Kris na showing na on July 11.

Ang balik ng dalawa ay just in time sa showing ng pelikula nila kaya ang remaining days nila ay just before the showing ay for sure sagad-sagaran ang magiging promo schedule ng dalawa.

Reyted K

By RK Villacorta